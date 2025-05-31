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В Омской области введён режим ЧС из-за избыточной влажности почвы

С 30 мая в Любинском районе Омской области действует режим чрезвычайной ситуации, вызванный переувлажнением почвы.

Источник: Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.

Подобные меры ранее применялись в ряде других районов области, но затем были отменены.

Из-за продолжительных осадков и повышенного уровня влажности в почве в Любинском районе также введён режим повышенной готовности. В результате подтоплены приусадебные участки, что создаёт дополнительные трудности для жителей и коммунальных служб.

Власти и экстренные службы ведут постоянный мониторинг ситуации, принимают необходимые меры по снижению рисков и просят жителей соблюдать меры безопасности и своевременно сообщать о проблемах.