В Омской области введён режим ЧС из-за избыточной влажности почвы

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Подобные меры ранее применялись в ряде других районов области, но затем были отменены.
Из-за продолжительных осадков и повышенного уровня влажности в почве в Любинском районе также введён режим повышенной готовности. В результате подтоплены приусадебные участки, что создаёт дополнительные трудности для жителей и коммунальных служб.
Власти и экстренные службы ведут постоянный мониторинг ситуации, принимают необходимые меры по снижению рисков и просят жителей соблюдать меры безопасности и своевременно сообщать о проблемах.