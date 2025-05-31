В Иркутске прошло вручение стипендии мэра

В Иркутске подвели итоги XXXII конкурса на соискание единовременной стипендии мэра Иркутска. Призерами стали 70 воспитанников городских школ искусств и других учреждений дополнительного образования в сфере музыки и изобразительного искусства. Всего на участие было подано 195 заявок. Гран-при получили двое ребят: Варьяна Баженова (ДШИ № 8) в номинации «Сольное музыкальное исполнительство» и Лука Никифоров (ДХШ № 1) в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».