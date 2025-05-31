В Иркутске прошло вручение стипендии мэра

В Иркутске подвели итоги XXXII конкурса на соискание единовременной стипендии мэра Иркутска. Призерами стали 70 воспитанников городских школ искусств и других учреждений дополнительного образования в сфере музыки и изобразительного искусства. Всего на участие было подано 195 заявок. Гран-при получили двое ребят: Варьяна Баженова (ДШИ № 8) в номинации «Сольное музыкальное исполнительство» и Лука Никифоров (ДХШ № 1) в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство».
— Отдельные слова — педагогам и наставникам. Они помогают развивать ваши способности. Особой благодарности заслуживают и родители, именно они поддерживают желание детей заниматься искусством, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что празднование Дня города в Иркутске состоится 7 июня. В этот день назначено сразу несколько мероприятий в разных районах, а общественный транспорт будет работать до 23 часов.