В Кишиневе перекроют одну из основных магистралей: Рассказываем, где именно и на какой срок

С 1 по 3 июня в секторе Ботаника Кишинёва будет временно перекрыто движение на участке улицы Христо Ботева — между бульваром Дачия и улицей Индепенденций. Ограничения введены из-за работ по восстановлению асфальтового покрытия.
Ограничения по графику:
— 1 июня с 22:00 до 2 июня 05:30.
— 2 июня с 22:00 до 3 июня 05:30.
Водителям рекомендуется соблюдать дорожные знаки и проявлять терпение.
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