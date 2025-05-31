Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кишиневе перекроют одну из основных магистралей: Рассказываем, где именно и на какой срок

Ограничения введены из-за работ по восстановлению асфальтового покрытия.

Источник: Комсомольская правда

С 1 по 3 июня в секторе Ботаника Кишинёва будет временно перекрыто движение на участке улицы Христо Ботева — между бульваром Дачия и улицей Индепенденций. Ограничения введены из-за работ по восстановлению асфальтового покрытия.

Ограничения по графику:

— 1 июня с 22:00 до 2 июня 05:30.

— 2 июня с 22:00 до 3 июня 05:30.

Водителям рекомендуется соблюдать дорожные знаки и проявлять терпение.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Руководство Молдовы решило пожестче закрутить гайки антикоммунизма: Планируют сносить памятники построения коммунизма — тогда уж придется уничтожить здания президентуры, парламента и правительства.

Министерство культуры страны предлагает включить в школьный и университетский курс новый предмет — «Тоталитарный коммунистический режим: репрессии и движение сопротивления» (далее…).

Разговоры о политике в Молдове перешли на кухню: Как получилось так, что свобода слова закончилась, а за критику властей можно угодить за решетку.

Едва ли кто-то серьёзно верит, что в Молдове существует демократия и свобода слова (далее…).

Чиновники ПАС могут сесть в тюрьму: Посол ЕС предупредил, что не даст разворовать 1.9 млрд евро кредита, выданного Молдове, — видно, не зря беспокоится.

Чиновники, которые присваивают средства ЕС, выделяемые Молдове, рискуют получить уголовные обвинения (далее…).