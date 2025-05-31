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Косметолог Никитенко назвала бьюти-процедуры, которые можно делать во время беременности

В период беременности гормональные изменения могут сказаться на коже. Многих будущих мам волнует вопрос: «Какие процедуры безопасны и эффективны для поддержания красоты?». Врач-косметолог Ирина Никитенко рассказала «Вечерней Москве» о безопасных решениях для ухода за кожей во втором триместре, когда риски для малыша минимальны.

В период беременности гормональные изменения могут сказаться на коже. Многих будущих мам волнует вопрос: «Какие процедуры безопасны и эффективны для поддержания красоты?». Врач-косметолог Ирина Никитенко рассказала «Вечерней Москве» о безопасных решениях для ухода за кожей во втором триместре, когда риски для малыша минимальны.

Безопасные и эффективные процедуры для красоты.

По ее словам, во втором триместре при отсутствии противопоказаний и с использованием щадящих настроек можно сделать фотоомоложение.

— IPL-терапия (фотоомоложение) может помочь уменьшить выраженность пигментации, сосудистых звездочек и улучшить общий тон кожи. Важно выбирать опытного специалиста, работающего с деликатными программами для беременных, — сказала она.

Эксперт отметила, что также во втором триместре беременности можно делать популярный микроигольчатый RF-лифтинг.

— Современные аппараты микроигольчатого RF-лифтинга позволяют работать точечно и контролировать глубину воздействия. Во втором триместре при наличии показаний (например, для повышения тонуса кожи после похудения) и при использовании минимальной мощности процедура может быть проведена с осторожностью. Важно выбирать сертифицированное оборудование и доверять только квалифицированным специалистам, — говорит Никитенко.

Биоревитализация гиалуроновой кислотой — это прекрасный способ увлажнить кожу изнутри, улучшить ее цвет и эластичность, заверила косметолог:

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— Низкомолекулярная гиалуроновая кислота легко усваивается кожей, не вызывает отеков и аллергических реакций. Во втором триместре биоревитализация помогает бороться с сухостью, шелушением и другими признаками обезвоживания кожи.

По ее мнению, во втором триместре беременности можно делать контурную пластику гиалуроновой кислотой (филлерами на основе гиалуроновой кислоты) без лидокаина.

— Если вы хотите скорректировать форму губ, добавить объем скулам или убрать носогубные складки во втором триместре беременности, контурная пластика может стать отличным решением. Главное — выбирать филлеры на основе гиалуроновой кислоты без добавления лидокаина и доверять процедуру опытному врачу, который работает с минимальными объемами препарата и учитывает особенности анатомии беременных, — сообщила она.

Если беременная женщина страдает от акне и постакне, то она может сделать фотодинамическую терапию Revixan, считает собеседница «ВМ»:

— Это отличное решение для борьбы с акне и постакне, а также для улучшения общего состояния кожи. Revixan обладает выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способствует обновлению клеток и улучшает микроциркуляцию. Во втором триместре при использовании Revixan без дополнительных фотосенсибилизаторов процедура помогает избавиться от высыпаний, улучшить цвет лица и придать коже здоровое сияние.

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Что еще можно добавить в уход за кожей во время беременности.

Как рассказала косметолог, во время беременности можно делать профессиональные кодовые процедуры. Например, мягкие пилинги на основе фруктовых кислот, увлажняющие и питательные маски, деликатный массаж лица.

— Домашний уход также полезен для кожи во время беременности. Но нужно использовать мягкие очищающие средства, натуральную косметику без агрессивных компонентов, солнцезащитные кремы с высоким SPF, — заключила Никитенко.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян назвал безопасные сроки для беременности после пластической операции. По его словам, женщина может планировать беременность через три-шесть месяцев после пластической операции. Он подчеркнул, что перед планированием беременности нужно обязательно проконсультироваться с пластическим хирургом, который сможет правильно оценить состояние пациентки после вмешательства.