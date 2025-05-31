Косметолог Никитенко назвала бьюти-процедуры, которые можно делать во время беременности

— Это отличное решение для борьбы с акне и постакне, а также для улучшения общего состояния кожи. Revixan обладает выраженными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способствует обновлению клеток и улучшает микроциркуляцию. Во втором триместре при использовании Revixan без дополнительных фотосенсибилизаторов процедура помогает избавиться от высыпаний, улучшить цвет лица и придать коже здоровое сияние.