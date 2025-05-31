Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До конца лета в Уфе закробт две улицы

В Уфе до конца августа закроют движение на двух улицах.

Источник: Комсомольская правда

В столице Башкирии временно перекроют движение на двух улицах в связи с капитальным ремонтом водопроводных сетей. Об этом предупредила пресс-служба уфимской администрации.

Ограничения вступят в силу 2 июня и продлятся до 30 августа. Под запрет на проезд попадут:

— участок улицы Победы (от Первомайской до Интернациональной);

— отрезок улицы Интернациональной (от Победы до дома № 95 по той же улице).

Власти рекомендуют автомобилистам и пешеходам учитывать эти изменения при планировании маршрутов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.