До конца лета в Уфе закробт две улицы

В столице Башкирии временно перекроют движение на двух улицах в связи с капитальным ремонтом водопроводных сетей. Об этом предупредила пресс-служба уфимской администрации.
Ограничения вступят в силу 2 июня и продлятся до 30 августа. Под запрет на проезд попадут:
— участок улицы Победы (от Первомайской до Интернациональной);
— отрезок улицы Интернациональной (от Победы до дома № 95 по той же улице).
Власти рекомендуют автомобилистам и пешеходам учитывать эти изменения при планировании маршрутов.
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