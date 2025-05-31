Подробная программа празднования Дня защиты детей в Нижнем Новгороде

Развлекательные программы также пройдут в парках Автозаводский, «Дубки», Станкозавода, «Светлоярский» и на Щёлоковском хуторе, с выступлениями, играми и призами. В Автозаводском парке откроется новый аттракцион «Вальс», пройдут конный спектакль и футбольный фестиваль. В парке «Дубки» состоится гала-концерт «Фестиваль детства. 2025», мастер-классы и фитнес-игры. В «Светлоярском» парке гостей ждут выступления вокалистов, шоу иллюзиониста, акробатические номера и «Станция челленджей». Парк Станкозавода предложит квест в стиле «сафари», игры и дискотеку, а на Щёлоковском хуторе — квест на пляже.