Подробная программа празднования Дня защиты детей в Нижнем Новгороде

По словам главы города Юрия Шалабаева, маленьких нижегородцев и их родителей ждет насыщенная и разнообразная программа. Парки, музеи, театры и библиотеки предлагают множество развлечений на любой вкус. Автозаводский парк приготовил особый подарок — новый аттракцион для взрослых и детей старше шести лет.
Центральным местом празднования станет парк «Швейцария», где пройдут «Фестиваль Движения Первых», детско-молодежный фестиваль «Я. Семья. Родина» и фестиваль «Город детства» с командными и семейными конкурсами.
С 10:00 до 18:00 центральная площадь и детский парк превратятся в территорию детства с концертами детских коллективов, мастер-классами, играми и викторинами. В детском центре будут работать лекторий, выставка и пройдут выступления в рамках проекта «Город детства», который станет частью регионального Фестиваля детства и юности, организованного совместно с министерством образования и науки Нижегородской области.
В рамках «Города детства» наградят победителей городских конкурсов «Я горжусь своей семьей», «Папа года» и других. Специалисты департамента образования приглашают на мастер-классы, соревнования и игровую программу «Игры моей мамы».
Кроме того, в парке пройдет III ежегодный Фестиваль детских уличных игр «Дружный Нижний», посвященный русским традиционным забавам. Детей ждут игры «Шапка», «Сундук», «Городки» и другие.
Развлекательные программы также пройдут в парках Автозаводский, «Дубки», Станкозавода, «Светлоярский» и на Щёлоковском хуторе, с выступлениями, играми и призами. В Автозаводском парке откроется новый аттракцион «Вальс», пройдут конный спектакль и футбольный фестиваль. В парке «Дубки» состоится гала-концерт «Фестиваль детства. 2025», мастер-классы и фитнес-игры. В «Светлоярском» парке гостей ждут выступления вокалистов, шоу иллюзиониста, акробатические номера и «Станция челленджей». Парк Станкозавода предложит квест в стиле «сафари», игры и дискотеку, а на Щёлоковском хуторе — квест на пляже.
Муниципальные библиотеки также подготовили литературные квесты, мастер-классы, экскурсии и онлайн-беседы:
Централизованная библиотечная система Автозаводского района:
В 10.00 в «Книжном парке» при Центральной районной библиотеке состоится районный праздник открытия программы летнего чтения «Летние страницы детства». В программе — литературный квест, подвижные игры, конкурс «Большая поэтическая табуретка», мастер-классы.
В 12.00 сотрудники детской библиотеки имени Бианки проведут для посетителей экскурсию по библиотеке и творческий час «Разноцветное лето», а также вместе с юными читателями создадут арт-блокнот впечатлений «Лето и Я».
Централизованная библиотечная система Канавинского района:
В 11.00 на открытой площадке около Инженерного центра мкр. Сортировочный сотрудники модельной библиотеки имени Ф. М. Достоевского организуют фестиваль детства «1 июня — День защиты детей». Детей и взрослых ждет развлекательная праздничная программа с играми, конкурсами, викторинами, мастер-классами, песнями и танцами.
Централизованная библиотечная система Ленинского района:
В 11.00 в парке «Дубки» сотрудники ЦБС совместно с администрацией Ленинского района проведут районный праздник открытия летних чтений «Начни лето с книгой», в рамках которого будет дан старт программе летнего чтения в библиотеках Ленинского района «КнигоЛето под шелест страниц». Для создания прекрасного настроения и организации досуга детей на празднике сотрудниками детских библиотек будут организованы тематические площадки: патриотическая игра «Девять шагов к Победе», творческая самодеятельность «Оберег для дома», гигантская раскраска «Книжные истории», летняя лаборатория чудес.
Централизованная библиотечная система Московского района:
В 12.00 Центральная районная детская библиотека имени В. Г. Белинского проведет игровую программу «Лето в гости к нам пришло». В рамках мероприятия состоится презентация программы летнего чтения «В лето на всех парусах 2025».
Централизованная библиотечная система Нижегородского района:
В 14.00 в библиотеке имени Г. И. Успенского состоится онлайн-беседа с ведущим библиотекарем Н. А. Захарко «Подростковое фэнтези по мифам малых народов России». В рамках беседы участники изучат, какую литературу подобного жанра может предложить нынешний книжный рынок, и обсудят ее лучшие образцы в возрастных сегментах 12+ и 16+.
В 15.00 в Центральной районной библиотеке имени В. Г. Короленко пройдет онлайн-лекция «Детский мир в произведениях В. Г. Короленко». Заглянуть в детский мир на страницах его книг поможет ведущий короленковед нашей страны, директор филиала ГИПУ в Ижевске, кандидат филологических наук С. В. Скопкарева.
С 10.00 до 16.00 в Центральной городской детской библиотеке имени А. М. Горького пройдет литературная игра «Книжные острова».
Централизованная библиотечная система Приокского района:
В 11.00 в библиотеке имени А. С. Попова будет организован семейный мастер-класс по скульптурной лепке «Скульптурка».
В Государственном музее А. М. Горького, музее-квартире Горького в 11.00 состоится развлекательная программа для детей «Лето на базе курносых». Гостей праздника ждут интерактивная экскурсия, игры и мастер-классы на свежем воздухе. Запись по телефону: 436−16−51. В Домике Каширина в 13.00 пройдет игровая программа «Волшебная страна детства» с интерактивной экскурсией в музее и на выставке, играми и мастер-классом. Запись по телефону: 433−85−89.
В музее А. Д. Сахарова 1 июня состоится День открытых дверей, в рамках которого пройдет цикл тематических бесед для школьников — «Жизнь в служении», «Андрей Сахаров и Нижний Новгород», «А. Д. Сахаров — создатель ядерного щита».
В Государственном литературно-мемориальном музее Н. А. Добролюбова с 11.00 до 15.00 будет проходить программа ко Дню защиты детей «Истории для больших и маленьких». Гостей ждут интерактивная экскурсия, мастер-класс по изготовлению закладки для книг, викторина по сказкам А. С. Пушкина.
В нижегородском театре «Вера» в этот день с 9.00 до 17.00 пройдет VII фестиваль семейных и школьных любительских театров «Вперед за синей птицей».
В Центре культуры и досуга «Молодёжный» в 12.00 состоится концертная программа, посвященная Дню защиты детей. В филиале ЦКиД — ДК «Кудьма» в 11.00 также пройдет праздничная концертная программа «Чудеса, да и только!».
Возрастное ограничение: 0+.