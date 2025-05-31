В Москве открылся фестиваль «Движения первых»

«Сегодня, 31 мая, последний день весны… Я вам желаю провести эти каникулы так, чтобы вы отдохнули, чтобы вы набрались новых впечатлений, чтобы у вас появились новые друзья. Проведите это лето с пользой. Мне доверена честь объявить наш международный фестиваль открытым. Я вас поздравляю!» — сказал Новиков.