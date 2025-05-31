В Москве открылся фестиваль «Движения первых»

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Фестиваль «Движения первых» открылся в Москве на ВДНХ, сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
«Сегодня, 31 мая, последний день весны… Я вам желаю провести эти каникулы так, чтобы вы отдохнули, чтобы вы набрались новых впечатлений, чтобы у вас появились новые друзья. Проведите это лето с пользой. Мне доверена честь объявить наш международный фестиваль открытым. Я вас поздравляю!» — сказал Новиков.
Площадкой проведения фестиваля стала территория Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Более 2 тысяч участников из 89 субъектов РФ собрались в столице, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках фестиваля, ряд из которых посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, к фестивалю присоединились около 500 участников Всероссийского слета «Орлята России» от шести до 11 лет.
Помимо этого, в фестивале участвует ряд ведомств и корпораций, в том числе Росмолодежь, «Сбер», «ВК», Российское общество «Знание».