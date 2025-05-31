В Красноярском крае судят водителя за пьяную езду и неоплаченные штрафы

Инцидент произошел ночью 31 мая в селе Имисское, где сотрудники правоохранительных органов остановили «Жигули».
Как выяснили полицейские, 31-летний водитель уже имел судимость за аналогичное правонарушение. В прошлый раз он получил 360 часов обязательных работ и был лишен прав на два года, срок которых еще не истек.
Кроме того, задержанный оказался злостным неплательщиком штрафов за нарушение правил дорожного движения — общая сумма его долгов превысила 10 тысяч рублей, которые ему пришлось погасить.
Теперь мужчине грозит административная ответственность за управление незарегистрированным автомобилем без водительских прав и полиса ОСАГО, а также за несвоевременную уплату штрафов. В связи с повторным нарушением правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения против него возбуждено уголовное дело, и ему может грозить до трех лет лишения свободы. Окончательное решение примет суд.
Автомобиль нарушителя был изъят и помещен на специальную стоянку.