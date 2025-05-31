В Красноярском крае судят водителя за пьяную езду и неоплаченные штрафы

Теперь мужчине грозит административная ответственность за управление незарегистрированным автомобилем без водительских прав и полиса ОСАГО, а также за несвоевременную уплату штрафов. В связи с повторным нарушением правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения против него возбуждено уголовное дело, и ему может грозить до трех лет лишения свободы. Окончательное решение примет суд.