В Омске начали капитальный ремонт аварийной школы № 71

Также перенесено окончание ремонта школы № 91, где работы планируют начать в июне после устранения замечаний госэкспертизы. Подрядчиком на этом объекте выступает ООО «ДАНСтрой», стоимость контракта — 331,9 миллиона рублей. Завершить ремонт школы № 91 планируется к концу 2026 года.