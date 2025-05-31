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В Омске начали капитальный ремонт аварийной школы № 71

Капитальный ремонт здания школы на Московке ведёт компания «Строительные материалы Сибири», завершение работ ожидается к концу 2025 года.

Источник: Om1 Омск

В Омске стартовали работы по капитальному ремонту аварийного здания школы № 71, расположенной в районе Московки. Ранее обсуждалась возможность сноса школы, но от этой идеи отказались, перенесли сроки ремонта и начали подготовительные работы.

На данный момент на объекте работают 19 человек. Ведётся кладка кирпичных стен второго и третьего этажей, а также обратная засыпка полов песком. Объём выполненных работ составляет около 2%, сообщает РБК Омск.

Компания «Строительные материалы Сибири» является подрядчиком капитального ремонта, который оценивается в 225,4 миллиона рублей. Планируется завершить ремонтные работы до конца 2025 года.

Также перенесено окончание ремонта школы № 91, где работы планируют начать в июне после устранения замечаний госэкспертизы. Подрядчиком на этом объекте выступает ООО «ДАНСтрой», стоимость контракта — 331,9 миллиона рублей. Завершить ремонт школы № 91 планируется к концу 2026 года.

Обновление образовательной инфраструктуры остаётся одним из приоритетов городских властей, направленных на обеспечение комфортных и безопасных условий для учащихся.