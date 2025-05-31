В Омской области обнаружили опасное насекомое

В Омской области на посевах рапса выявлены гусеницы капустной моли — опасного вредителя, способного нанести серьёзный ущерб крестоцветным культурам. Об этом сообщили специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по региону.
Капустная моль уязвима к инсектицидам только на ранних стадиях развития (личинки первого и второго возраста). В стадии яйца и куколки препараты не эффективны. При этом вредитель может питаться растениями до 25 дней.
Агроном КФХ «Тритикум» из Черлакского района Александр Джеппа рассказал NGS55, что обработку инсектицидами следует начинать, как только на растениях появится 2−3 гусеницы.
«Лёт моли похож на лугового мотылька. Мы стараемся сеять рапс раньше, чтобы избежать ущерба от вредителя. Однако капустная моль уничтожает сотни гектаров посевов, особенно вредна на стадии гусеницы. Взрослые бабочки уже не поддаются обработке», — пояснил агроном.
Фермеров просят внимательно следить за состоянием посевов и своевременно применять защитные меры, чтобы сохранить урожай.