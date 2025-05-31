С 1 июня стартуют смены в детских лагерях Иркутской области

Средства на организацию детского отдыха выделяются из областного бюджета в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения». В этом году сумма составила 1,2 млрд рублей. Причем более 667 миллионов рублей направлено на покупку путевок в лагеря для детей из малообеспеченных семей. Помощь оказывается и тем родителям, которые официально трудятся на территории региона: обратившись в отделения соцзащиты, они могут получить путевки по льготной стоимости, оплатив лишь 20% от реальной цены. Остальное оплачивается бюджетом региона. Таким образом уде приобретено 27 тысяч путевок, родители могли воспользоваться услугой с начала года. При этом льготы распространяются и на индивидуальных предпринимателей, и на тех, кто оформил самозанятость.