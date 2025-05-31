С 1 июня стартуют смены в детских лагерях Иркутской области

С началом лета в Иркутской области начинается сезон детского отдыха и оздоровления. Прежде всего это значит, что начнут работать загородные лагеря и базы отдыха, а также летние площадки, организованные при образовательных учреждениях. О том, насколько Приангарье готово к очередному летнему сезону, рассказала заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Татьяна Плетан.
Средства на организацию детского отдыха выделяются из областного бюджета в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения». В этом году сумма составила 1,2 млрд рублей. Причем более 667 миллионов рублей направлено на покупку путевок в лагеря для детей из малообеспеченных семей. Помощь оказывается и тем родителям, которые официально трудятся на территории региона: обратившись в отделения соцзащиты, они могут получить путевки по льготной стоимости, оплатив лишь 20% от реальной цены. Остальное оплачивается бюджетом региона. Таким образом уде приобретено 27 тысяч путевок, родители могли воспользоваться услугой с начала года. При этом льготы распространяются и на индивидуальных предпринимателей, и на тех, кто оформил самозанятость.
Всего же различными формами отдыха и занятости этим летом планируется охватить около 260 тысяч детей.
Детей на отдых готовы принять 838 лагерей, в том числе стационарные, палаточные и дневного пребывания. Накануне все они проходят проверку. При этом родителям стоит заранее поинтересоваться, входит ли то учреждение, куда они собрались отправлять ребенка на отдых, в список официально зарегистрированных, а значит — проверенных специалистами Роспотребнадзора на соблюдение всяческих норм и требований. Как сообщила начальник отдела надзора за условиями воспитания и обучения управления Роспотребнадзора по региону Ирина Сгибнева более 700 детских лагерей уже получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения. Проходят предварительную проверку и сотрудники лагерей: все они должны иметь справку о прохождении медосмотра, пройти специальное обучение и предоставить сведения об отсутствии судимости.
Узнать, есть ли детский лагерь в списке официально работающих можно на сайте областного министерства социального развития, опеки и попечительства. Также за дополнительной информацией можно обратиться по телефону 8 (3952) 52−75−41.
— В этом году в каждом лагере появился паспорт антитеррористической защищенности. На мой взгляд это очень важно, потому что ребенок летом должен не только развиваться, получать определенные процедуры, знания и навыки, но все это все должно происходить в безопасной и комфортной обстановке, — добавила Татьяна Плетан.