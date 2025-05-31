Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Беглов осмотрел новый корпус больницы № 40

Новое здание рассчитано на 320 мест.

Источник: пресс-служба Смольного

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание по развитию многопрофильного лечебно-диагностического корпуса городской больницы № 40, которая расположена в Курортном районе. Градоначальник отметил, что новый корпус больницы — один из лучших стационаров.

— Это продолжение работы, которую мы начали в годы пандемии. Тогда в кратчайшие сроки были построены шесть новых корпусов трансформеров. Мы резко увеличили возможности по приему пациентов. Опыт показал, что строительство таких корпусов — верное решение. Пандемия нас научила, что нужно быть готовым к любым ситуациям, — отметил губернатор.

Новый лечебно-диагностический корпус рассчитан на 320 мест. Он соединен с уже существующими зданиями. Это обеспечит комфорт и безопасность для сотрудников и пациентов. Больница получила дополнительную площадь в 30 тысяч квадратных метров. Корпус может быть оперативно перепрофилирован в инфекционный стационар без дополнительных организационных и кадровых затрат.

Напомним, что модернизация системы здравоохранения, строительство новых больниц, оснащение их современным оборудованием — один из десяти приоритетов развития города.