Губернатор Беглов осмотрел новый корпус больницы № 40

— Это продолжение работы, которую мы начали в годы пандемии. Тогда в кратчайшие сроки были построены шесть новых корпусов трансформеров. Мы резко увеличили возможности по приему пациентов. Опыт показал, что строительство таких корпусов — верное решение. Пандемия нас научила, что нужно быть готовым к любым ситуациям, — отметил губернатор.