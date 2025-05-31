Губернатор Беглов осмотрел новый корпус больницы № 40

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел рабочее совещание по развитию многопрофильного лечебно-диагностического корпуса городской больницы № 40, которая расположена в Курортном районе. Градоначальник отметил, что новый корпус больницы — один из лучших стационаров.
— Это продолжение работы, которую мы начали в годы пандемии. Тогда в кратчайшие сроки были построены шесть новых корпусов трансформеров. Мы резко увеличили возможности по приему пациентов. Опыт показал, что строительство таких корпусов — верное решение. Пандемия нас научила, что нужно быть готовым к любым ситуациям, — отметил губернатор.
Новый лечебно-диагностический корпус рассчитан на 320 мест. Он соединен с уже существующими зданиями. Это обеспечит комфорт и безопасность для сотрудников и пациентов. Больница получила дополнительную площадь в 30 тысяч квадратных метров. Корпус может быть оперативно перепрофилирован в инфекционный стационар без дополнительных организационных и кадровых затрат.
Напомним, что модернизация системы здравоохранения, строительство новых больниц, оснащение их современным оборудованием — один из десяти приоритетов развития города.