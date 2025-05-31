Студенческие гостиницы откроются в Нижнем Новгороде в сентябре

В начале нового учебного года в них заселят участников Всемирного молодежного фестиваля, который пройдёт в столице Приволжья с 17 по 21 сентября, написал в своём телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.
Глава региона совместно с вице-премьером Дмитрием Чернышенко проинспектировали будущее жильё для студентов, расположенное неподалеку от метромоста. Будущие гостиницы входят в проект IT-кампуса «Неймарк». На территории комплекса находятся 18 гостиниц.
Одновременно с этим ведутся работы по строительству учебных корпусов на проспекте Гагарина. IT-кампус сможет принять около 8 тысяч студентов. Для их проживания оборудуют около 5,6 тысячи мест.
Дмитрий Чернышенко и Глеб Никитин оставили свои напутствия будущим учащимся IT-центра. Капсула времени с посланиями будет заложена в фундамент одного из строящихся зданий кампуса.