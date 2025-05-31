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Строительство очистных сооружений в Севастополе идет по графику

В Севастополе продолжается строительство канализационных очистных сооружений «Южные».

Источник: Telegram-канал Михаила Развожаева

В Севастополе продолжается строительство канализационных очистных сооружений «Южные». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев после визита главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

По словам Развожаева, на данном этапе готов глубоководный выпуск, а приемная камера, насосная станция сырого осадка и песколовка выполнены более чем на 90%.

Специалисты завершили монтаж железобетонных конструкций первичных радиальных отстойников, также провели гидроиспытания.

«На стройплощадке сейчас работают 220 человек и 28 единиц техники. Отставаний по графику нет», — отметил губернатор.