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Губернатор поздравил НВВКУ с 58-летием со дня основания

1 июня Новосибирское высшее военное командное училище имени ордена Жукова отмечает 58-ю годовщину со дня основания.

Источник: Сиб.фм

С юбилеем курсантов, выпускников и преподавателей НВВКУ поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе поздравления глава региона отметил роль училища в подготовке офицеров для вооружённых сил, а также подчеркнул вклад его выпускников в ходе специальной военной операции.

Новосибирское училище было создано в 1967 году. За время существования его окончили два будущих Героя Советского Союза и 69 Героев Российской Федерации.