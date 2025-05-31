Губернатор поздравил НВВКУ с 58-летием со дня основания

С юбилеем курсантов, выпускников и преподавателей НВВКУ поздравил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В ходе поздравления глава региона отметил роль училища в подготовке офицеров для вооружённых сил, а также подчеркнул вклад его выпускников в ходе специальной военной операции.
Новосибирское училище было создано в 1967 году. За время существования его окончили два будущих Героя Советского Союза и 69 Героев Российской Федерации.