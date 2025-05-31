Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Иркутской области провел встречу с жителями Бодайбинского района

Глава региона ответил на вопросы и рассказал о планах по развитию территории.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал с рабочим визитом в Бодайбинском районе. Глава региона посетил несколько объектов, имеющих большое значение для территории, посетил ветерана труда, а также провел традиционную встречу с жителями, на которой отвечал на вопросы из зала и рассказал о том, чтобы будет делаться в районе в ближайшее время.

Так, Игорь Кобзев отметил, что посещает Бодайбинский район уже в четвертый раз. Причем по итогам прошлых визитов он давал профильным министерствам 29 поручений, большая часть из которых уже выполнена, а остальные остаются на контроле.

Жители задавали вопросы о ремонте и строительстве дорог, доступности авиабилетов, об обеспечении качественной медицинской помощью и ремонте образовательных учреждений.