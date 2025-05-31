Родители-наблюдатели направили более 240 замечаний на ход ЕГЭ по математике

В числе отмеченных родителями недостатков были отсутствие помещений для сопровождающих выпускников лиц и медицинских работников, отсутствие мест для хранения личных вещей, металлоискателей на входе, видеонаблюдения в штабе ППЭ, перемещение участников ЕГЭ по ППЭ без сопровождения, нахождение посторонних лиц в ППЭ, отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для участников экзамена и другие.