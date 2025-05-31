В новосибирском микрорайоне Стрижи открыли новый спорткомплекс с бассейном

Что касается новой школы, рассчитанной на 825 учеников, то она должна открыться к новому учебному году, сообщил Андрей Травников. Основные строительные работы планируется завершить к началу июля. Особенностью образовательного учреждения стало отдельно стоящее здание спортивного блока, строительство которого уже завершено. В основном корпусе в настоящее время ведутся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Школа будет оснащена просторным спортивным залом, гимнастической студией, актовым залом на 250 мест, современными учебными кабинетами, библиотекой и столовой. Губернатор отметил, что данный проект может стать образцом для строительства других социальных объектов в регионе.