В новосибирском микрорайоне Стрижи открыли новый спорткомплекс с бассейном

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил активно развивающийся микрорайон «Стрижи», где принял участие в открытии нового спортивного комплекса с бассейном и проверил ход строительства школы № 222 на улице Кубовой.
Спортивный комплекс «Волна Сибири». Новый спортивный объект включает в себя 25-метровый бассейн с пятью дорожками, детский бассейн длиной 12,5 метров, современный тренажерный зал и помещение для групповых занятий.
Комплекс создан для обеспечения полноценного тренировочного и восстановительного процесса жителей активно развивающегося микрорайона.
Что касается новой школы, рассчитанной на 825 учеников, то она должна открыться к новому учебному году, сообщил Андрей Травников. Основные строительные работы планируется завершить к началу июля. Особенностью образовательного учреждения стало отдельно стоящее здание спортивного блока, строительство которого уже завершено. В основном корпусе в настоящее время ведутся отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Школа будет оснащена просторным спортивным залом, гимнастической студией, актовым залом на 250 мест, современными учебными кабинетами, библиотекой и столовой. Губернатор отметил, что данный проект может стать образцом для строительства других социальных объектов в регионе.
Однако возникли сложности с подведением ливневой канализации, за что отвечает компания «Метро Мир», известная срывами сроков. Администрации города предстоит оперативно решить эту проблему, чтобы уложиться в установленные сроки сдачи объекта.