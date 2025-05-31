Часть улиц перекроют в Астане 1 июня

«В Международный день защиты детей — 1 июня в столице четвертый раз состоится Astana Half Marathon. В этом году на старт выйдут 8 000 участников из более чем 30 стран мира. На время проведения полумарафона на ряде улиц города введут ограничение движения транспорта», — говорится в заявлении акимата.