В Таганроге поднимут цены на проезд в автобусах и трамваях

— В 2023 году город заключил контракты с перевозчиками без бюджетного финансирования. Их единственный доход — это тариф с пассажиров. С тех пор резко выросли цены на топливо, запчасти и минимальный размер зарплаты, — уточнила Светлана Кабулова. — Перевозчики обратились к администрации с просьбой повысить тариф, иначе они не смогут выполнять свои обязательства — поддерживать автобусы в рабочем состоянии, соблюдать графики и хоть как-то обновлять парк.