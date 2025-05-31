В Таганроге поднимут цены на проезд в автобусах и трамваях

Администрация Таганрога объявила о повышении тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Согласно принятому решению, опубликованному в своем телеграм-канале главой города Светланой Камбуловой, с начала июля текущего года стоимость проезда в автобусах составит 40 рублей при наличном расчете и 38 рублей при безналичной оплате. В трамваях цена билета возрастет до 35 и 33 рублей соответственно.
— В 2023 году город заключил контракты с перевозчиками без бюджетного финансирования. Их единственный доход — это тариф с пассажиров. С тех пор резко выросли цены на топливо, запчасти и минимальный размер зарплаты, — уточнила Светлана Кабулова. — Перевозчики обратились к администрации с просьбой повысить тариф, иначе они не смогут выполнять свои обязательства — поддерживать автобусы в рабочем состоянии, соблюдать графики и хоть как-то обновлять парк.
Первоначально компании требовали повышения тарифов до 50 рублей, но власти нашли компромиссный вариант.
Также повышение коснется проезда на трамвае. По словам главы, за последние два года эксплуатационные расходы на электроэнергию выросли на 30%, а стоимость запасных частей — на 40%. Новые тарифы позволят поддерживать современный подвижной состав в надлежащем техническом состоянии и сохранить график движения.
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