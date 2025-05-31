«Крылья Советов» ограничили в покупке футболистов

«Если они (“Крылья Советов”) наберут на себя дополнительные обязательства, прежде всего трансферные, они выйдут за пределы контроля, которые мы установили. Тогда получается, что мы проверили одно, а они докупили на большую сумму. Поэтому есть понятие трансферного баланса. Вы сначала продаете, потом покупаете. Этот принцип используется и в УЕФА в рамках финансового fair play. Поэтому у “Крыльев Советов” есть такое ограничение.