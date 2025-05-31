«Крылья Советов» ограничили в покупке футболистов

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил введение ограничений на трансферную деятельность для самарского клуба «Крылья Советов». Теперь команда сможет покупать новых игроков только после продажи своих или привлечения дополнительного финансирования.
Роман Дьяков, руководитель департамента регистрации РФС, пояснил в интервью новостному каналу Матч ТВ: «Это принцип соблюдения трансферного баланса. Клуб не может потратить средства, не обеспечив их наличие в своем бюджете. Сначала вы должны что‑то продать, потом купить».
Таким образом, клуб может подписывать свободных агентов без трансферных выплат. Эти ограничения будут действовать до выправления финансовой ситуации, и подобные меры уже применялись к другим клубам РПЛ.
Таким образом, сейчас «Крылья Советов» смогут усиливаться только за счёт бесплатных трансферов. В РФС напомнили, что аналогичные ограничения в прошлом помогали клубам стабилизировать финансовое положение.
«Они могут брать игроков бесплатно. У нас уже была такая практика… Пока угроза реализации иска сохраняется, сохраняется контроль за трансферным балансом», — добавил Дьяков.
Чуть позднее генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов дополнил позицию РФС:
«Если они (“Крылья Советов”) наберут на себя дополнительные обязательства, прежде всего трансферные, они выйдут за пределы контроля, которые мы установили. Тогда получается, что мы проверили одно, а они докупили на большую сумму. Поэтому есть понятие трансферного баланса. Вы сначала продаете, потом покупаете. Этот принцип используется и в УЕФА в рамках финансового fair play. Поэтому у “Крыльев Советов” есть такое ограничение.
Завтра наступит юридическое событие, клуб договорится с кредитором и покажут бумагу, что долга нет — тогда у комиссии вопросов не будет. В рамках бюджета дальше они продолжат без контроля. У нас есть задача помочь клубу не оступиться".