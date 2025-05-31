Какие ягоды из Красной книги есть в лесах Подмосковья и что грозит за их сбор

— Толку от нее никакого, она полностью оправдывает свое название. У костяники ягоды похожи на малину, но их очень мало на ветке — от силы три или пять. А внутри у них большие косточки, поэтому они съедобные, но в отличие от малины приходится плеваться костями или глотать их, они при этом еще и хрустят на зубах, — сказал он.