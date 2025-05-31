Мощный выброс плазмы на Солнце случился 31 мая 2025 года — что ждать белорусам

По данным специалистов, 31 мая примерно в 03.05 на Солнце случилась сильная вспышка уровня M8.2. Говорится, что область расположена почти точно на линии Солнце — Земля. Это значит, что указанная вспышка не пройдет мимо планеты. Вместе с тем отмечается, что мощность случившегося выброса несколько уступает тем, которые произошли в 2024 году и спровоцировали магнитные бури уровня G5.