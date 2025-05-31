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Мощный выброс плазмы на Солнце случился 31 мая 2025 года — что ждать белорусам

Мощнейший в 2025 году выброс плазмы произошел на Солнце — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Мощный выброс плазмы на Солнце случился 31 мая 2025 года — что ждать белорусам. Подробности обнародовали на официальном сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Крупнейший в этом году выброс массы, направленный точно в сторону Земли, был зарегистрирован сегодня ночью на Солнце совокупностью космических средств слежения», — уточнили в сообщении.

По данным специалистов, 31 мая примерно в 03.05 на Солнце случилась сильная вспышка уровня M8.2. Говорится, что область расположена почти точно на линии Солнце — Земля. Это значит, что указанная вспышка не пройдет мимо планеты. Вместе с тем отмечается, что мощность случившегося выброса несколько уступает тем, которые произошли в 2024 году и спровоцировали магнитные бури уровня G5.

Ученые допускают, что случившийся выброс плазмы 31 мая может привести к самой крупной серии магнитных бурь до уровня G4 в 2025 году. Что касается высочайшего уровня G5, то пока его вероятность оценивается в 2%.

«Расчеты, в дополнение ко всему, показывают исключительно высокую скорость плазмы. По оценкам приход солнечного вещества к Земле возможен уже завтра поздним вечером 1 июня», — отметили специалисты.

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