МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня, теперь он будет работать с 7.30 до 22.00 часов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
«Друзья. С приходом лета Московский зоопарк переходит на свой максимальный режим работы. С 1 июня мы будем работать с 7.30 до 22.00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вход на территорию будет открыт до 21.00. Терминалы и дежурные кассы входов работают с 07.30 до 21.00. Детский зоопарк работает ежедневно с 9.00 до 22.00.
«Обратите внимание на режим работы входов в зоопарк. До 21.00 посетители могут зайти через: главный вход, вход у Детского зоопарка, улица Большая Грузинская, дом 8, строение 43, у метро Баррикадная, улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3», — добавляется в сообщении.
Уточняется, что также работают дополнительные входы: неподалеку от вольера серых волков — улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103, ежедневно с 10.00 до 19.00. Вход около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию — улица Большая Грузинская, дом 10, строение 5 ежедневно с 10.00 до 19.00 часов. Вход рядом с большими пандами — улица Красная Пресня, дом 4 с 10.00 до 19.00 часов.