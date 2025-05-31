Режим работы Московского зоопарка изменится с 1 июня

Уточняется, что также работают дополнительные входы: неподалеку от вольера серых волков — улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103, ежедневно с 10.00 до 19.00. Вход около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию — улица Большая Грузинская, дом 10, строение 5 ежедневно с 10.00 до 19.00 часов. Вход рядом с большими пандами — улица Красная Пресня, дом 4 с 10.00 до 19.00 часов.