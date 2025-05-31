Названы модные тренды для летнего гардероба 2025

В этом сезоне украшения из цветных бусин снова в моде. Они могут носиться как по отдельности, так и в сочетании с другими аксессуарами. Например, бирюзовые бусы, которые отлично дополнят нейтральный образ, например, белую майку и джинсы. Добавьте серьги в тон или тонкий браслет для завершения.