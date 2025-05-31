Названы модные тренды для летнего гардероба 2025

Летний сезон — это отличное время для стильных экспериментов. В этом году в моду возвращаются гороховые принты, сливочные оттенки, яркие бусы и платки. Специалисты Авито проанализировали актуальные тренды и собрали лучшие предложения на платформе в Красноярске, которые помогут освежить ваш гардероб без лишних затрат.
Сливочный оттенок.
Мягкий сливочный цвет стал одним из самых универсальных оттенков этого лета. Он выглядит свежо и элегантно, отлично сочетается с шоколадными, голубыми и пастельными тонами, добавляя образу нежности. Дополните платье белыми кедами или мюлями, коричневой кожаной курткой и объемной сумкой для завершения стильного образа.
Более простой вариант — лонгслив того же оттенка. Его можно стильно завязать на талии и сочетать с юбкой-баллон, мини-сумкой и солнцезащитными очками. В более расслабленном образе лонгслив будет отлично смотреться навыпуск с широкими брюками шоколадного цвета и кожаными шлепанцами.
Гороховый принт.
Принт в горох — снова на пике популярности. Этот винтажный узор прекрасно вписывается в современные образы, особенно в сочетании с простыми силуэтами. Можно приобрести белую рубашку с черным горохом. Скомбинируйте её с белой майкой и прямыми джинсами для создания стильного повседневного лука. Для вечернего выхода добавьте красную помаду и лодочки.
Также стоит обратить внимание на красное платье с белым горохом. Оно отлично смотрится с казаками, объемной сумкой и лаконичными украшениями. Жакет с мужского плеча добавит интересный контраст между женственностью и грубостью.
Платки как акцент.
Шарфы и платки — это не просто аксессуары, а важные элементы образа. Их можно носить на голове, завязывать на джинсах как ремень или обвивать вокруг ручки сумки.
Цветные бусы и чокеры.
В этом сезоне украшения из цветных бусин снова в моде. Они могут носиться как по отдельности, так и в сочетании с другими аксессуарами. Например, бирюзовые бусы, которые отлично дополнят нейтральный образ, например, белую майку и джинсы. Добавьте серьги в тон или тонкий браслет для завершения.