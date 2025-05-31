Около 880 жителей юга Москвы переехали в новые квартиры по программе реновации с начала года

«С начала 2025 года в районах Бирюлево Восточное и Нагорный Южного административного округа расселили пять старых домов. Три из них — на ул. Криворожская, еще два здания — на ул. Касимовская. Их жители переехали в две новостройки по программе реновации, расположенные по адресам: Электролитный проезд, д. 7а/1 и ул. Касимовская, д. 39, корп. 2. В подъездах жилых комплексов смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовую территорию благоустроили: провели комплексное озеленение, установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения. Также для новоселов во дворах оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.