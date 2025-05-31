Около 880 жителей юга Москвы переехали в новые квартиры по программе реновации с начала года

«С начала 2025 года в районах Бирюлево Восточное и Нагорный Южного административного округа расселили пять старых домов. Три из них — на ул. Криворожская, еще два здания — на ул. Касимовская. Их жители переехали в две новостройки по программе реновации, расположенные по адресам: Электролитный проезд, д. 7а/1 и ул. Касимовская, д. 39, корп. 2. В подъездах жилых комплексов смонтировали лифты, оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовую территорию благоустроили: провели комплексное озеленение, установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения. Также для новоселов во дворах оборудовали площадки для активного отдыха и занятий спортом», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Предоставленные по программе реновации квартиры сохраняют количество комнат и при этом соответствуют современным стандартам: отличаются увеличенной площадью, просторными кухнями, санузлами и широкими коридорами.
«В пяти полностью расселенных с начала этого года зданиях на юге Москвы проживали около 880 человек. Правообладателями комфортного жилья в Электролитном проезде стали более 570 москвичей из трех пятиэтажек — д. 1, 3 и 5 на ул. Криворожская. Договоры на квартиры в жилом корпусе на ул. Касимовская оформили свыше 300 горожан, ранее проживавших по соседству в двух старых д. 33 и 35. Поскольку освобожденное жилье находится рядом с новыми жилыми комплексами и социально-транспортная инфраструктура района хорошо знакома переехавшим горожанам, им будет проще адаптироваться на новом месте», — отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Всего с начала реализации программы реновации в Москве расселили и демонтировали 619 старых домов. Их жители переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой.