Прокуратура начала проверку обстоятельств пожара в локомотивном депо в Тайшете

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка полноты соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Как ранее сообщала КП-Иркутск, пожар произошел в ночь на 31 мая. На месте работали 16 специалистов и 7 единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал. Открытое горение было ликвидировано в 09:14 по местному времени.