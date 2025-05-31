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Прокуратура начала проверку обстоятельств пожара в локомотивном депо в Тайшете

Пожар в локомотивном депо произошел в ночь на 31 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Тайшетская транспортная прокуратура проводит проверку из-за возгорания в здании и производственных помещений сервисного локомотивного депо «Тайшет». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров. Работу правоохранительных органов и специальных служб на месте происшествия координирует Тайшетский транспортный прокурор, — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка полноты соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Как ранее сообщала КП-Иркутск, пожар произошел в ночь на 31 мая. На месте работали 16 специалистов и 7 единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал. Открытое горение было ликвидировано в 09:14 по местному времени.