Прокуратура начала проверку обстоятельств пожара в локомотивном депо в Тайшете

Тайшетская транспортная прокуратура проводит проверку из-за возгорания в здании и производственных помещений сервисного локомотивного депо «Тайшет». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— Площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров. Работу правоохранительных органов и специальных служб на месте происшествия координирует Тайшетский транспортный прокурор, — говорится в сообщении.
По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка полноты соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. Как ранее сообщала КП-Иркутск, пожар произошел в ночь на 31 мая. На месте работали 16 специалистов и 7 единиц спецтехники. В результате пожара никто не пострадал. Открытое горение было ликвидировано в 09:14 по местному времени.