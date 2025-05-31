Правительство обсудило изменения в правах страховых организаций

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Правительство РФ обсудило расширение прав страховых организаций в представлении претензий к медицинским организациям, сообщается на сайте кабмина.
«О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 608 (в части внесения изменений в Положение о министерстве здравоохранения Российской Федерации)… Принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что проектом постановления положение дополняется новым полномочием по утверждению порядка предоставления представителями страховой медицинской организации консультаций застрахованным лицам в предъявлении претензий к медицинским организациям в связи с отказом в оказании медицинской помощи или некачественным оказанием медицинской помощи и взиманием денежных средств за оказание медицинской помощи.