Дожди и грозы обрушатся на большую часть страны: синоптики рассказали о погоде 1 июня

Высокая пожарная опасность ожидается в Атырауской и Мангастауской области, а также на севере области Улытау, на юго-западе и в центре области Абай, в центре и на севере Кызылординской, на севере и юге Актюбинской, на северо-западе Костанайской, в центре Павлодарской, на западе, востоке и в центре Карагандинской, на севере и юге Жамбылской, на западе, юге, востоке и в центре Западно-Казахстанской, на западе и юге Туркестанской, в центре Алматинской, на юге Северо-Казахстанской областей.