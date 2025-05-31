Губернатор Иркутской области посетил Бодайбинский горный техникум

Как рассказала замминистра образования Приангарья Елена Апанович, техникум очень плодотворно сотрудничает с 14 золотодобывающими предприятиями, работающими в Бодайбинском районе, они помогают в обновлении материальной базы учебного учреждения, принимают студентов на практику. Причем более половины выпускников остаются там же работать. Кроме того, преподаватели техникума имеют возможность проходить стажировку, а специалисты предприятий участвуют в разработке учебных программ.