«ВелоОмск—2025» состоится 7 июня на Соборной площади

26-й городской культурно-спортивный праздник «ВелоОмск-2025» имени Владимира Соколова пройдет 7 июня на Соборной площади. Мероприятие традиционно станет одним из крупнейших велозаездов России, объединяя тысячи любителей активного образа жизни. За годы своего существования праздник превратился в настоящую визитную карточку Омска.
В программе праздника запланированы два основных заезда: детский велозаезд на дистанцию 100 метров и массовый заезд протяженностью 12 километров. В этом году регистрация на участие не требуется, что сделает мероприятие еще доступнее для всех желающих.
Каждый участник сможет получить фирменную футболку праздника (количество ограничено, поэтому организаторы рекомендуют приходить заранее).
Помимо заездов, гостей праздника ждут разнообразные активности: выставка современных велосипедов, фотозоны и розыгрыш призов, который состоится в 12:00.