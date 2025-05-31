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Ростовские хирурги спасли палец ребенку после опасной игры с ножницами

Хирурги городской клинической больницы № 20 Ростова-на-Дону провели успешную реплантацию ногтевой фаланги двухлетней девочке, которая получила травму во время игры с ножницами.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По информации источника, ребенка доставили в медучреждение с ампутированной ногтевой фалангой на правой руке. Повреждение случайно нанес старший брат девочки во время игры с ножницами.

Специалисты детского травматолого-ортопедического отделения немедленно начали хирургическое вмешательство. Врачи восстановили целостность тканей и зафиксировали фалангу металлоконструкцией. Операция потребовала использования микрохирургических методов и слаженной работы медицинской бригады, уточняют в сообщении.

После преодоления критического периода девочку выписали с положительным функциональным результатом. Позже ребенка повторно госпитализировали для снятия гипса и извлечения металлоконструкции.