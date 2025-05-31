В Бодайбинском районе запустили первый в России карьерный самосвал из Китая

— Эта машина способна перевезти до 120 тонн руды в сложных условиях. Она адаптирована для работы в суровом сибирском климате. Ранее на Угахане уже ввели в эксплуатацию экскаватор этого же поставщика. Объем его ковша составляет 7 кубических метров, — говорится в сообщении.