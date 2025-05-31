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Автобусы шести маршрутов не будут заезжать к станции метро «Спортивная» 1 июня из-за футбольного матча

В связи с проведением финала Кубка России по футболу к станции метро «Спортивная» 1 июня не будут заезжать автобусы шести маршрутов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Freepik

«1 июня с 7:50 до конца мероприятия автобусы не будут заезжать к метро “Спортивная” — будет проводиться финал Кубка России по футболу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения затронут маршруты м5, м6, № 220, с249, с263, с755.