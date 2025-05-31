Автобусы шести маршрутов не будут заезжать к станции метро «Спортивная» 1 июня из-за футбольного матча

«1 июня с 7:50 до конца мероприятия автобусы не будут заезжать к метро “Спортивная” — будет проводиться финал Кубка России по футболу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения затронут маршруты м5, м6, № 220, с249, с263, с755.
В связи с проведением финала Кубка России по футболу к станции метро «Спортивная» 1 июня не будут заезжать автобусы шести маршрутов, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«1 июня с 7:50 до конца мероприятия автобусы не будут заезжать к метро “Спортивная” — будет проводиться финал Кубка России по футболу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения затронут маршруты м5, м6, № 220, с249, с263, с755.