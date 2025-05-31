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«Хотели посеять панику среди граждан»: Полиция получила два сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах

30 мая в столичную полицию поступили сообщения о минировании мемориального комплекса «Вечность» и магазина N1 на улице Докучаева [видео]

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 30 мая, в Кишинёве полиция получила два ложных сообщения о бомбах.

30 мая в столичную полицию поступили сообщения о минировании мемориального комплекса «Вечность» и магазина N1 на улице Докучаева. Оба вызова оказались ложными — взрывных устройств не обнаружено.

Правоохранители рассматривают версию умышленного вмешательства с целью посеять панику и нарушить работу служб:

«Вечером в полицию поступило сообщение по номеру экстренной службы 112 об одновременном закладывании взрывоопасных предметов в мемориальном комплексе “Вечность” и торговом центре на улице Докучаева в столице.

Сотрудники взрывотехнического отдела полиции немедленно вмешались. Оба места были проверены согласно протоколам.

Взрывоопасных предметов и предметов, представляющих опасность для граждан, не обнаружено.

Полиция на основании накопленных материалов отрабатывает несколько версий, одна из которых — преднамеренная инсценировка и распространение данных случаев с целью запутать и дезорганизовать работу правоохранительных органов, а также посеять панику среди граждан".

Личности злоумышленников устанавливаются.