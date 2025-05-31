Иркутск отмечает 105-летие Ленинского округа

Ленинский округ Иркутска отмечает 105-летие. Мероприятия проходят в течение двух дней, 31 мая и 1 июня. В первый день прошел спортивный праздник на стадионе «Локомотив» под названием «Большая игра. 105 РАУНД».
В течение дня здесь собрались сотни любителей спорта и здорового образа жизни, представители местных спортивных секций и объединений. Открыли мероприятие депутаты Думы Иркутска и Законодательного Собрания Иркутской области: они стали участниками товарищеского матча по мини-футболу. В итоге победу одержали представители областного парламента.
— Ленинский округ относительно молодой, поэтому не удивительно, что сегодня мы встречаем этот юбилей активно, спортивным праздником. Жителям желаю успехов и процветания!, — сказал спикер областного парламента Александр Ведерников.
В параде спортивных команд приняли участие крупные предприятия, базирующиеся на территории Ленинского округа, а после состоялись необычные соревнования в неолимпийских видах спорта. Для всех желающих проводились розыгрыши и мастер-классы, можно было поиграть в шашки, шахматы и другие настольные игры, проводился розыгрыш подарков от партнеров праздника.
— От всей души поздравляю наш Ленинский округ со 105-й годовщиной, — обратился к собравшимся мэр Иркутска Руслан Болотов. — Игры, которые сегодня пройдут в 11-й раз, уже стали хорошей традицией. Ленинский в очередной раз доказал, что мы — одна большая и сильная команда. Счастья, мира, добра!
Напомним: продолжение празднования состоится 1 июня на территории парка «Комсомольский». Там всех ждет фестиваль «Счастье чистой воды. Отражение».