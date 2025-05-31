Иркутск отмечает 105-летие Ленинского округа

— От всей души поздравляю наш Ленинский округ со 105-й годовщиной, — обратился к собравшимся мэр Иркутска Руслан Болотов. — Игры, которые сегодня пройдут в 11-й раз, уже стали хорошей традицией. Ленинский в очередной раз доказал, что мы — одна большая и сильная команда. Счастья, мира, добра!