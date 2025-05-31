Что изменится в Казахстане с 1 июня

В России вступают в силу новые правила въезда для иностранных граждан, путешествующих без визы, в том числе для казахстанцев. Начиная с 30 июня, для того чтобы въехать в соседнюю страну, необходимо минимум за 72 часа до прибытия подать электронное заявление через платформу RuID и получить уникальный QR-код. При пересечении границы также потребуется пройти биометрическую идентификацию: сдать отпечатки пальцев и сфотографироваться. Эти данные будут включены в цифровой профиль иностранного гражданина. Исключения предусмотрены только для дипломатов и сотрудников международных организаций, а также для детей до 6 лет.