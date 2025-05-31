В нижегородском Минздраве прокомментировали ситуацию в Ветлужской ЦРБ

«Фактически центром административного управления Ветлужской ЦРБ через год станет администрация Уренской ЦРБ, — пояснили в министерстве. — Например, в Нижнем Новгороде уже были юридически объединены детская 27-я и 42-я больницы, а также 28-я больница с 30-й. Медперсонала эти изменения не коснутся».