В нижегородском Минздраве прокомментировали ситуацию в Ветлужской ЦРБ

При этом изменения будут: Ветлужскую ЦРБ с юридической точки зрения объединят с Уренской. Согласно информации, процедуры оформления продолжатся в течение года.
«Фактически центром административного управления Ветлужской ЦРБ через год станет администрация Уренской ЦРБ, — пояснили в министерстве. — Например, в Нижнем Новгороде уже были юридически объединены детская 27-я и 42-я больницы, а также 28-я больница с 30-й. Медперсонала эти изменения не коснутся».
По словам министра здравоохранения региона Галины Михайловой, на оказании и доступности медпомощи в Ветлужском округе изменения не отразятся. Все медучреждения продолжат работу в привычном режиме. Правда, тяжелые случаи будут маршрутизировать в Урень, областную больницу имени Семашко и другие специализированные больницы".
«Юридическое слияние позволит двум ЦРБ направлять специалистов без взаимных расчетов. То есть жители Ветлуги смогут получать помощь от узких специалистов разного направления, к которым сейчас они ездят далеко», — отметили в министерстве.
Галина Михайлова добавила, что за последние годы в Ветлужскую ЦРБ вложено около 100 млн рублей.