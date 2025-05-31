В Башкирии выявлено 440 нарушений при организации питания школьников

По данным надзорного ведомства, проверки проходили с привлечением специалистов других контролирующих органов Были найдены нарушения в несоблюдении условий хранения и приготовления пищи, температурного режима готовых блюд, последовательности технологических процессов, отсутствии документов, подтверждающих качество продукции, несоответствии помещений пищеблоков, медицинских книжек работников санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.