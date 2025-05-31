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В Башкирии выявлено 440 нарушений при организации питания школьников

В Башкирии выявлено свыше 430 нарушений при организации питания школьников. Прокуратура республики провела проверку качества школьного питания, организованного в учебных заведениях или с привлечением аутсорсинговых организаций.

По данным надзорного ведомства, проверки проходили с привлечением специалистов других контролирующих органов Были найдены нарушения в несоблюдении условий хранения и приготовления пищи, температурного режима готовых блюд, последовательности технологических процессов, отсутствии документов, подтверждающих качество продукции, несоответствии помещений пищеблоков, медицинских книжек работников санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

«Были выявлены факты наличия недоброкачественной продукции, в том числе с истекшим сроком годности, отсутствия маркировки и программы производственного контроля, государственной регистрации продукции», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Всего с начала года пресечено почти 440 нарушений законодательства. Было вынесено151 представление, возбуждено 82 административных дела.