В Башкирии выявлено 440 нарушений при организации питания школьников

По данным надзорного ведомства, проверки проходили с привлечением специалистов других контролирующих органов Были найдены нарушения в несоблюдении условий хранения и приготовления пищи, температурного режима готовых блюд, последовательности технологических процессов, отсутствии документов, подтверждающих качество продукции, несоответствии помещений пищеблоков, медицинских книжек работников санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
«Были выявлены факты наличия недоброкачественной продукции, в том числе с истекшим сроком годности, отсутствия маркировки и программы производственного контроля, государственной регистрации продукции», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.
Всего с начала года пресечено почти 440 нарушений законодательства. Было вынесено151 представление, возбуждено 82 административных дела.