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Главу районного комитета по образованию в Омской области внезапно уволили

Сведения о дисквалификации чиновника были внесены в реестр 23 мая.

Источник: Комсомольская правда

В омской области уволили председателя комитета по образованию Азовского муниципального района Омской области Ивана Келлера. Чиновник был отстранен от должности из-за утраты доверия. Соответствующая запись о его дисквалификации появилась в федеральном реестре лиц, уволенных за коррупционные нарушения.

Сведения о дисквалификации чиновника были внесены в реестр 23 мая. Причиной увольнения стало непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, в который он оказался вовлеченным. Такое основание для прекращения полномочий предусмотрено положением одной из статей ФЗ о муниципальной службе, а также Трудовым кодексом.

Внесение в реестр накладывает серьезные ограничения в дальнейшем трудоустройстве. А именно: запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, ограничения при трудоустройстве в организации с государственным участием.

Ранее мы писали, что Виталий Хоценко потребовал обеспечить порядок при подготовке к отопительному сезону.