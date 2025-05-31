Главу районного комитета по образованию в Омской области внезапно уволили

Сведения о дисквалификации чиновника были внесены в реестр 23 мая. Причиной увольнения стало непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, в который он оказался вовлеченным. Такое основание для прекращения полномочий предусмотрено положением одной из статей ФЗ о муниципальной службе, а также Трудовым кодексом.