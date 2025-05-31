В Ростовской области выросла цена на соль

Ростовчане давно заметили закономерность: Чем ближе сезон урожая и консервации, тем дороже на прилавках магазинов становится соль. Этот год — не исключение. В весной этот важный на любом столе продукт стал прибавлять в цене в Ростовской области. Об этом свидетельствуют данные отчетов Ростовстата.