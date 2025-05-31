В Ростовской области выросла цена на соль

Ростовчане давно заметили закономерность: Чем ближе сезон урожая и консервации, тем дороже на прилавках магазинов становится соль. Этот год — не исключение. В весной этот важный на любом столе продукт стал прибавлять в цене в Ростовской области. Об этом свидетельствуют данные отчетов Ростовстата.
По данным Ростовстата на 26 мая, средняя стоимость килограмма соли в регионе достигла 22,51 рубля, демонстрируя устойчивую тенденцию к подорожанию с ноября прошлого года, когда цена составляла 21,11 рубля.
Ценовая динамика показывает последовательный рост: с 21,64 рубля в январе до 21,88 в феврале, 22,02 в марте и 22,06 в апреле текущего года. По сравнению с апрелем 2024 года, когда килограмм соли стоил в среднем 20,59 рубля, подорожание составило почти 2 рубля.
География цен варьируется от 20,49 рубля в Шахтах до 23,60 в Таганроге. В региональной столице продукт продается по 22,66 рубля, в Волгодонске — 22,88, Сальске — 22,13, Миллерово — 21,26.
Отметим, еще один популярный сыпучий продукт на столе дончан — сахар — также подорожал. По данным на 22 мая, килограмм сладкого продукта в среднем по области подорожал на 14 копеек за неделю, достигнув отметки 69,7 рубля.
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