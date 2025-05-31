Теплые дожди: какой будет погода в Москве на первой неделе лета

Первая неделя июня будет разнообразной по погоде. Будут и летние дожди, и солнечные дни. Какую погоду ждать в столице на следующей неделе, «Вечерняя Москва» узнала у главного специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.
Она отметила, что в целом погода будет довольно комфортной. В понедельник существенных осадков не будет, но во вторник и в среду местами пройдут кратковременные дожди.
— В последующие дни температура воздуха будет минимальная: дневные показатели будут достигать 21−25 градусов, — рассказала эксперт.
Погоду можно охарактеризовать вполне комфортной. В июне всегда образуются кучевые облака и формируется кучевая дождевая облачность.
— Поэтому кратковременные, летние, теплые дожди будут приниматься в отдельные дни. Известно, что 4 июня погоду будет определять гребень антициклона, поэтому при переменной облачности в четверг осадков уже не ожидается, — сообщила синоптик.
При этом в столичном регионе произойдет повышение температуры воздуха за счет ночных показателей. По области они поднимутся до 11−16 градусов, а днем температура будет достигать 22−27 градусов тепла.
Какая погода будет в Москве в начале июня.
— Практически до конца первой декады июня такой характер погоды останется. В отдельные дни кратковременные дожди, причем небольшие, без всяких опасных ливней, — добавила собеседница «ВМ».
Температура воздуха будет преобладать в пределах 11−17 градусов минимально и 22−27 градусов максимально, заключила Позднякова.
В столичном регионе начались субтропические ночи, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что это за явление и как долго будет длиться, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.