В Омской области зафиксирована рекордная магнитная буря

Согласно данным лабораторий солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), в Омской области с 29 по 30 мая наблюдалась магнитная буря, которая длилась 27 часов. Это самая длительная магнитная буря за последний год — с мая 2024 года.
Шторм начался в 6 утра 29 мая и завершился только к 9 утра 30 мая по омскому времени. Специалисты отмечают, что подобные явления могут негативно сказываться на самочувствии метеозависимых людей, вызывая головную боль, слабость и общее недомогание.
Кроме того, в июне жителей региона ожидают еще несколько магнитных бурь: 1, 14, 24 и 25 числа. Ученые рекомендуют заранее подготовиться к возможным изменениям в самочувствии, особенно тем, кто чувствителен к геомагнитным колебаниям.
Магнитные бури являются следствием активности Солнца и влияют не только на здоровье людей, но и на работу технических систем, включая спутниковую связь и энергетические сети.
Ранее мы писали, что в Любинском районе Омской области объявлен режим ЧС из-за переувлажнения почвы.