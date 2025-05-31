В Омской области зафиксирована рекордная магнитная буря

Кроме того, в июне жителей региона ожидают еще несколько магнитных бурь: 1, 14, 24 и 25 числа. Ученые рекомендуют заранее подготовиться к возможным изменениям в самочувствии, особенно тем, кто чувствителен к геомагнитным колебаниям.