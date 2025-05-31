205 жителей Красноярского края за неделю стали жертвами мошенников, потеряв 43 млн рублей

Наиболее распространенными схемами мошенничества являются уловки в Интернете, запугивание со стороны лжеследователей и переходы по фишинговым ссылкам. Также аферисты активно используют поддельные криптобиржи, взламывают аккаунты и рассылают сообщения с просьбами занять деньги.