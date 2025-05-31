205 жителей Красноярского края за неделю стали жертвами мошенников, потеряв 43 млн рублей

За последнюю неделю 205 жителей Красноярского края лишились 43 миллионов рублей в результате действий кибермошенников.
С начала года число пострадавших достигло 3,7 тысячи человек, которые либо потеряли свои сбережения, либо оказались в долгах из-за доверчивости. Общая сумма ущерба составила 9 миллиардов 463 миллиона рублей, согласно данным краевой прокуратуры.
Уровень раскрываемости подобных преступлений остается низким: виновные удается выявить лишь в 26,1% случаев. В суды направлено 310 уголовных дел.
Наиболее распространенными схемами мошенничества являются уловки в Интернете, запугивание со стороны лжеследователей и переходы по фишинговым ссылкам. Также аферисты активно используют поддельные криптобиржи, взламывают аккаунты и рассылают сообщения с просьбами занять деньги.