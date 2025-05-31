Названы продукты, которые могут помочь в борьбе с курением

Существует также миф о том, что отказ от курения всегда приводит к набору веса. Специалисты пояснили, что такая тенденция действительно может наблюдаться, так как многие бывшие курильщики заменяют сигареты едой. Однако через год большинство из них возвращается к прежнему весу.