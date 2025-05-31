Названы продукты, которые могут помочь в борьбе с курением

В рамках Всемирного дня без табака, красноярский Роспотребнадзор поделился рекомендациями о продуктах, которые могут помочь в отказе от курения. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.
Специалисты отметили, что никотин — это природное вещество, которое содержится в растительной пище в виде витамина PP (никотиновой кислоты). При курении организм получает его избыточное количество, что и приводит к формированию зависимости.
Для нормализации поступления никотиновой кислоты естественным образом эксперты советуют включить в рацион продукты, богатые витамином РР. Рекомендуется употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов в день.
Наиболее полезными считаются красные помидоры, перец, картофель, баклажаны, бобовые (горох и фасоль), а также орехи, ананас и манго.
Существует также миф о том, что отказ от курения всегда приводит к набору веса. Специалисты пояснили, что такая тенденция действительно может наблюдаться, так как многие бывшие курильщики заменяют сигареты едой. Однако через год большинство из них возвращается к прежнему весу.