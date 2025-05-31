В ГД внесли проект, освобождающий часть мигрантов от экзамена по русскому

«От подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства РФ при подаче заявления о выдаче разрешения на работу освобождаются иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на основании разрешений на работу, оформленных в рамках квоты, установленной правительством РФ в соответствии с пунктом 3 статьи 181 настоящего Федерального закона», — сказано в проекте федерального закона.