Маткапитал, единое пособие и досрочные пенсии: какие выплаты получают семьи с детьми в РТ

«СФР по РТ предоставляет широкий спектр мер поддержки семьям с детьми».
По данным Соцфонда России, работающие и неработающие мамы могут получить пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, единое пособие на детей от рождения до 17 лет, а также оформить ежемесячную выплату из маткапитала после оценки нуждаемости семьи.
«Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан предоставляет широкий спектр мер поддержки семьям с детьми. В числе основных из них — выплаты в связи с материнством и рождением ребенка, ежемесячные выплаты, материнский (семейный) капитал», — сообщил «Татар-информу» Управляющий отделением Соцфонда РФ по РТ Эдуард Вафин.
Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается одному из родителей или опекуну после рождения малыша. Пособие по беременности и родам или декретные выплаты назначаются работающим женщинам на основании листка нетрудоспособности. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет положено одному из родителей или ближайших родственников, находящемуся в отпуске по уходу за малышом.
Материнский (семейный) капитал выплачивается семьям при рождении либо усыновлении первого, второго и последующих детей.
«Это самая весомая мера поддержки семей с детьми. Программа материнского (семейного) капитала работает в России с 2007 года. C момента ее запуска благодаря индексациям размер господдержки вырос более чем в три раза», — отметил Эдуард Вафин.
В 2025 году материнский капитал проиндексирован на 9,5%
Запуск этой программы стал настоящим праздником для семей, мера поддержки дала возможность семьям увереннее смотреть в будущее, подчеркнул Управляющий отделением Соцфонда РФ по РТ. По его словам, маткапитал — жемчужина проекта «Семья». Программа продлена в России до 2030 года.
Изначально родители получали маткапитал при рождении второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев. В этом году размер материнского капитала проиндексирован на 9,5%. Теперь на первого ребенка родители получают 690 266 рублей. Доплата за появление в семье второго ребенка после получения маткапитала на первенца увеличена до 221 895 рублей. В Татарстане с начала запуска программы сертификаты получили 435 тыс. семей.
«В 2025 году по программе маткапитала направлено 4,23 млрд рублей в отношении 16 344 семей из Татарстана, выдано 7600 сертификатов», — уточнил Вафин.
Программой предусмотрено пять направлений расходования средств. Самым популярным из них неизменно остается улучшение жилищных условий. На эти цели средства господдержки уже направили более 300 тысяч семей из Татарстана.
Также маткапитал можно потратить на обучение детей — именно так им распорядились 64 тысячи семей, — ежемесячную выплату на ребенка в возрасте до 3 лет, накопительную пенсию родителя, покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью. Предусмотрены и единовременные выплаты остатка средств, который не превышает 10 тыс. рублей.
Ежемесячная выплата из маткапитала на ребенка до трех лет назначается семьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей.
В 2025 году семьи Татарстана получили единое пособие на 9,28 млрд рублей.
Единое пособие для семей с низким доходом — самая распространенная мера соцподдержки в Татарстане. Ею могут воспользоваться семьи с детьми в возрасте до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности.
«Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Размер выплаты зависит от дохода семьи и составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума для ребенка или трудоспособного населения в регионе», — пояснил Эдуард Вафин.
Специалисты отделения СФР по РТ в 2025 году назначили данную меру поддержки 43 265 детям и 1 871 беременной. Общая сумма выплат составляет 9,28 млрд рублей. За аналогичный период 2024 года единое пособие было назначено на 70 526 детей и 2 398 беременных, общая сумма выплат составила 8,6 млрд рублей.
Получать единое пособие на новорожденных стало проще.
С начала года получать единое пособие на новорожденных детей семьям из Татарстана стало проще.
«Если родители уже получают выплаты на старших детей, региональное отделение Социального фонда назначает единое пособие на новорожденного проактивно, без проведения комплексной оценки нуждаемости и в том же размере. Длительность выплаты будет определена сроком, на который уже назначено пособие на других детей по последнему назначению», — пояснил Вафин.
Семья может подать заявление на переоформление единого пособия на всех детей сразу, тем самым синхронизировав выплаты.
«Обратиться за выплатой могут мама или папа, а также усыновитель или опекун (попечитель) ребенка. При этом заявитель и дети, на которых назначается пособие, должны быть гражданами нашей страны и постоянно проживать в России», — добавил Вафин.
Многодетные мамы выходят на пенсию досрочно.
По словам собеседника «Татар-информа», одной из самых ощутимых льгот для многодетных мам из Татарстана выступает право на досрочный выход на пенсию.
«Для того чтобы воспользоваться данной льготой, женщине нужно родить и воспитать троих и более детей, а также иметь страховой стаж не менее 15 лет. Возраст выхода на пенсию зависит от количества детей», — пояснил Управляющий отделением Соцфонда РФ по РТ.
Так, если женщина воспитала троих детей, она может выйти на пенсию в 57 лет. Мама четверых детей имеет право оформить пенсию в 56 лет, а мама пятерых детей и более — в 50 лет.
Социальный фонд оказывает и другие меры поддержки. К примеру, оплачивает технические средства реабилитации для детей-инвалидов, а также санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно.
Все социальные выплаты ежегодно индексируются. Для их оформления заявителям нужно соответствовать определенным критериям нуждаемости. Подать заявления на большинство мер господдержки можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Социального фонда России.