Маткапитал, единое пособие и досрочные пенсии: какие выплаты получают семьи с детьми в РТ

Изначально родители получали маткапитал при рождении второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев. В этом году размер материнского капитала проиндексирован на 9,5%. Теперь на первого ребенка родители получают 690 266 рублей. Доплата за появление в семье второго ребенка после получения маткапитала на первенца увеличена до 221 895 рублей. В Татарстане с начала запуска программы сертификаты получили 435 тыс. семей.