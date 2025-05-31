В МЧС рассказали пермякам, как отличить учебную тревогу от настоящей

В конце января в Перми случилось необычное происшествие. Бюджетное учреждение «Администрация Камводпуть» проводило технические работы по интеграции систем оповещения. В них принимали участие партнеры организации. При этом один из инженеров случайно активировал запуск сирен С-40.
После выяснения обстоятельств, которые вызвали в городе ложный сигнал тревоги, в региональном ГУ МЧС был составлен протокол. Как итог — постановлением мирового судьи Ленинского района инженеру назначено наказание в виде штрафа.
В МЧС напоминают, как распознать учебную тревогу. Проверки систем оповещения проходят дважды в год, население уведомляется об этом заранее. Сирены сопровождаются голосовыми сообщениями. В реальной ситуации гражданам будут дополнительно сообщать о том, каков характер угрозы.