В МЧС рассказали пермякам, как отличить учебную тревогу от настоящей

В МЧС напоминают, как распознать учебную тревогу. Проверки систем оповещения проходят дважды в год, население уведомляется об этом заранее. Сирены сопровождаются голосовыми сообщениями. В реальной ситуации гражданам будут дополнительно сообщать о том, каков характер угрозы.