Под Ростовом выставлено на продажу горнодобывающее предприятие за 9,5 млн рублей

В Красносулинском районе Ростовской области выставлен на торги имущественный комплекс горнодобывающего предприятия с начальной ценой 9,5 млн рублей. Прием заявок — до 23 июня. Эта информация опубликована в едином реестре «Федресурс».
Обанкротившаяся компания, специализировавшаяся на добыче строительного камня, располагает производственными мощностями и действующей лицензией на разработку Тацинского месторождения с запасами песчаника свыше шести миллионов кубометров до 2034 года. При этом вторая лицензия компании была отозвана в 2019 году из-за невыполнения условий соглашения по консервации остатков полезных ископаемых.
Торги проводятся в рамках процедуры банкротства, информация о них размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
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