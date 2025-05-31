Под Ростовом выставлено на продажу горнодобывающее предприятие за 9,5 млн рублей

Обанкротившаяся компания, специализировавшаяся на добыче строительного камня, располагает производственными мощностями и действующей лицензией на разработку Тацинского месторождения с запасами песчаника свыше шести миллионов кубометров до 2034 года. При этом вторая лицензия компании была отозвана в 2019 году из-за невыполнения условий соглашения по консервации остатков полезных ископаемых.