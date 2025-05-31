Сколько площадей обработали против саранчи в Казахстане

По оперативным данным на 31 мая 2025 года, на территории Казахстана на наличие стадных саранчовых вредителей обследовано 5,6 млн га сельхозугодий. Обработано 844 тыс га. В Туркестанской области обработка против мароккской саранчи практически завершена — обработано 371 786 га, в настоящее время проводится зачистка территории. В Жамбылской области мероприятия против мароккской саранчи полностью завершены. Одновременно продолжается химическая обработка против итальянского пруса на площади 27 898 га.