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Сколько площадей обработали против саранчи в Казахстане

На наличие стадных саранчовых вредителей обследовано 5,6 млн га сельхозугодий, обработано 844 тыс га, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.

Источник: Kapital.kz

По оперативным данным на 31 мая 2025 года, на территории Казахстана на наличие стадных саранчовых вредителей обследовано 5,6 млн га сельхозугодий. Обработано 844 тыс га. В Туркестанской области обработка против мароккской саранчи практически завершена — обработано 371 786 га, в настоящее время проводится зачистка территории. В Жамбылской области мероприятия против мароккской саранчи полностью завершены. Одновременно продолжается химическая обработка против итальянского пруса на площади 27 898 га.

сообщает МСХ

Мероприятия против стадных саранчовых активно проводятся в 15 регионах страны.

Согласно прогнозам, в 2025 году заселение стадными саранчовыми вредителями на территории Казахстана может охватить до 2,1 млн га. Наибольший риск сохраняется в Костанайской, Актюбинской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях.

Задействовано 443 единицы специализированной опрыскивающей техники, в том числе 55 судов сверхлегкой авиации, 49 дронов.

Работу на местах координируют оперативные штабы под руководством заместителей акимов областей. К мониторингу и защитным мероприятиям привлечено 4 625 специалистов. Комплексные меры по выявлению и уничтожению очагов саранчовых вредителей продолжаются в плановом режиме, заключили в Минсельхозе.